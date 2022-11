Film ''Lucy'' możliwe, iż doczeka się serialowego spin-offu 0

Niezwykle kasowy film z 2014 roku Lucy doczeka się prawdopodobnie swojego serialowego spin-offa. Nad projektem pracują EuropaCorp i Village Roadshow.

Jak na razie nie wiadomo niestety nic w sprawie potencjalnej fabuły produkcji. Patrząc jednak po tym, iż wytwórnie prowadzą negocjacje z Morganem Freemanem, aby ten powrócił do roli profesora Samuela Normana, to być może spin-off skupi się właśnie na tej postaci.

O czym opowiadał film Lucy:

Lucy (Scarlett Johansson), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Min-sik Choi), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wstawiona paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja ta przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości. Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej – powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie – telepatia, telekineza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.

Za reżyserię Lucy odpowada francuski reżyser Luc Besson. Produkcja ta stała się kasowym hitem, zarabiając ponad 460 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 40 milionów.

