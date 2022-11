Netflix anulował serial ''Przeznaczenie: Saga Winx'' po 2. sezonach 0

Po emisji dwóch sezonów Netflix zdecydował się skasować serial o pięciu młodych czarodziejkach noszący tytuł Przeznaczenie: Saga Winx. Decyzję tą podjęto po niecałych dwóch miesiącach od premiery drugiej serii.

''Przeznaczenie: Saga Winx''

O kasacji produkcji poinformował jej showrunner Bryan Young. Umieścił on wpis na swoim Instagramie, w którym przyznał z bólem, iż streamer postanowił nie dać zielonego światła na trzeci sezon tej produkcji.

Powodem takiej decyzji włodarzy Netflixa była zbyt niska oglądalność drugiej serii. Produkcja po prostu nie zarobiła na siebie.

Przeznaczenie: Saga Winx to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.

Serial ten jest aktorską wersją włoskiej kreskówki Klub Winx Iginio Straffiego.

Źrodło: Instagram