Franczyza ''Hokus Pokus'' zostanie rozszerzona o kolejną produkcję? To możliwe 0

Miesiąc po premierze filmu Hokus Pokus 2 będącego wielkim hitem czasu Halloween na platformie Disney+ nasuwa się pytanie co dalej? Czy będzie kolejna kontynuacja? Niewielkie szczegóły na ten temat zdradza producent Adam Shankman.

''Hokus Pokus 2''

W wywiadzie dla portalu The Hollywood Reporter Shankman zasugerował, iż potencjalne kolejne projekty należące do serii mogłyby bazować na nowych bohaterkach sequela. Chodzi o trójkę dobrych sióstr, które stają do walki z Sandersonami. Należą do nich Becca, Izzy i Cassie.

Najciekawszą z tej trójki nowych postaci jest Becca, która odkrywa u siebie niezwykłe moce. I to właśnie o niej w wywiadzie wspominał głównie Shankman. Jeśli jakiś spin-off powstałby, to prawdopodobnie Becca byłaby jego główną bohaterką.

Hokus Pokus 2 jest sequelem filmu sprzed prawie 30 lat. Do swoich ról powróciły Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy jako Winifred, Sarah i Mary. Hokus Pokus opowiadał historię nastoletniego chłopca, który przypadkowo przywrócił do życia trójkę zabawnych, ale i śmiertelnie zdeterminowanych sióstr, będących wiedźmami, które przed laty zostały stracone za zabójstwo kilkuletniej dziewczynki, mieszkanki Salem.

Sequel zaś skupia się na trzech młodych kobietach, które przypadkowo przywracają do życia siostry Sanderson. Teraz szybko muszą znaleźć sposób, aby je powstrzymać, bowiem czarownice są naprawdę wygłodniałe, a żywią się duszami dzieci. Akcja filmu rozgrywa się w czasach współczesnych.

Po sukcesie Hokus Pokus 2 bardzo możliwe, iż Disney z łatwością zgodzi się na dalsze poszerzanie tej franczyzy, jeśli tylko zaprezentowany scenariusz będzie odpowiednio dobry.

Źrodło: The Hollywood Reporter