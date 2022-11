Piotruś Pan również doczeka się własnego horroru! 0

Na swoją premierę czeka szalona i mordercza wersja Kubusia Puchatka i Prosiaczka – Winnie the Pooh: Blood and Honey, a jej reżyser Rhys Frake-Waterfield już ogłosił swój kolejny mroczny projekt.

Tym razem w wersji dla dorosłych wystąpi Piotruś Pan. Frake-Waterfield ogłosił, iż pracuje nad produkcją zatytułowaną Peter Pan: Neverland Nightmare. Z pewnością nie mamy co spodziewać się czegoś miłego, a raczej przygotujmy się na nieźle pokręconą historię. Niestety na razie żadne fabularne szczegóły odnośnie tejże produkcji nie zostały ujawnione.

Piotruś Pan to książka dla dzieci szkockiego powieściopisarza J.M. Barriego. Pierwotnie Piotruś Pan był bohaterem sztuki teatralnej. Dopiero potem Barrie na jej podstawie napisał powieść. Głównym bohaterem jest tytułowy Piotruś Pan, psotny chłopiec, który nie chce dorosnąć. Piotruś, znakomity szermierz, spędza swe niekończące się, pełne przygód dzieciństwo na wyspie Nibylandii, przewodząc grupie Zagubionych Chłopców i posiadając magiczne zdolności. W powieści Piotruś Pan przylatuje do sypialni Wendy i jej braci i namawia je do ucieczki do Nibylandii. Głównym antagonistą Piotrusia jest grupa piratów pod dowództwem kapitana Haka.

To nie jedyny projekt brytyjskiego reżysera nad którym mężczyzna obecnie myśli. Jeśli horror o bohaterach Stumilowego Lasu odniesie sukces, to prawdopodobnie doczekamy się jego sequela.

Źrodło: Bloody Disgusting