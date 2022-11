Na pohybel złodziejom paczek! Młodzi Tytani znów wkraczają do akcji w 7. sezonie kreskówki 0

Ostatnia odsłona animacji o grupie Młodych Tytanów ma już 7. sezon. Cartoon Network zaprasza na nowe odcinki, w których ekipa supermocnych nastolatków spotka kolejnych przeciwników i przyjaciół. Zawalczy też ze złodziejami paczek i przeżyje wiele przygód. Premiera już w poniedziałek 14 listopada o 13:55 w Cartoon Network.

Siedem sezonów, jeden film pełnometrażowy, wiele odcinków specjalnych, gościnne występy gwiazd i liczne perspektywy na przyszłość – nasza produkcja o nastoletnich superbohaterach ma już stałe miejsce w cenionym przez widzów dziedzictwie uniwersum „Młodych Tytanów".

mówi Sam Register, President, Warner Bros. Animation and Cartoon Network Studios o serialu "Młodzi Tytani: Akcja!"

Do tej pory we wszystkich emitowanych sezonach pojawili się m.in. bohaterowie tacy jak Aquaman, Batman, Wonder Woman.

W premierowych odcinkach 7. sezonu nie zabraknie emocji. Młodzi Tytani kochają telewizyjne spektakle, ale co wydarzy się, gdy… obejrzą już wszystko, co możliwe? Postaci zgodnie stwierdzą, że pozostanie im tylko jedno: trzeba przygotować własne show! Widzowie przekonają się, czy superbohaterowie zostaną gwiazdami. Innym razem Robin, Bestia i reszta ekipy będą wypatrywać dostawy kolejnego dodatku do kolekcji nowoczesnych sprzętów w Wieży Tytanów. To blender – nastolatki nie mogą doczekać się smoothiesowego szału! Ich zapał zostanie zgaszony, kiedy przesyłka ze sprzętem zaginie. Jednak mało kto w Jump City jest tak zdeterminowany, jak grupa tych superbohaterów. Postanowią zastawić pułapkę i złapać złodzieja paczek, ale ich plan spali na panewce. Z ich otoczenia w tajemniczy sposób zaczną znikać inne rzeczy. Tytani będą musieli wykazać się jeszcze większą kreatywnością.

Premiera nowych odcinków 7. sezonu Młodzi Tytani: Akcja! już w poniedziałek 14 listopada o 13:55 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 13:55 w Cartoon Network.

