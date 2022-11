Maciej Musiał na plakacie promującym serial "1899" 0

Netflix udostępnił postery promujące swój najnowszy serial 1899. W jednej z głównych ról występuje Maciej Musiał, którego możemy zobaczyć na grafice.

fragment plakatu "1899"

Podzielony na osiem odcinków serial opowiada o zagadkowych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas rejsu okrętu przewożącego emigrantów z Europy do Nowego Jorku. Pochodzących z różnych warstw społecznych i należących do różnych narodowości pasażerów łączą wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość za granicą. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt, który zaginął wiele miesięcy wcześniej. To, co znajdują na jego pokładzie, zmienia rejs do ziemi obiecanej w koszmarną zagadkę, w której przeszłe losy każdego z pasażerów splatają się ze sobą w tajemniczą sieć.

plakat z serialu plakatu 1899

Na ekranie ujrzymy niezwykle różnorodną obsadę. W jej skład wchodzą m.in. Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.

Premiera serialu na Netflixie planowana jest 17 listopada 2022 roku.

Źrodło: Netflix