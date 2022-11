Stary pamiętnik kluczem do miłości? Zobacz zwiastun romantycznej komedii ''Dziennik Noel'' 0

Na platformę Netflix zmierza kolejna romantyczna komedia, której akcja osadzona jest w bożonarodzeniowym okresie. Czy pewien stary pamiętnik połączy dwójkę obcych sobie ludzi? Zobaczcie zwiastun Dziennika Noel.

Główny bohater to Jake Turner, który wraca do swojego rodzinnego domu na Boże Narodzenie, aby uporać się z rzeczami pozostawionymi w nim przez jego zmarłą matkę. Podczas porządków odkrywa on stary pamiętnik, który skrywa tajemnice zarówno z jego własnej przeszłości, jak i przeszłości pewnej kobiety imieniem Rachel. Ta młoda kobieta ma własną misję – odnalezienie rodzonej matki. Jake i Rachel razem wyruszają w podróż ku odkryciu sekretów i skonfrontowaniu się z przeszłością. Nieoczekiwanie znajdą również przyszłość. Czy stary dziennik okaże się kluczem nie tylko do ich przeszłości, ale i serc?

W rolach głównych występują Justin Hartley i Barrett Doss. Partnerują im Essence Atkins, Bonnie Bedelia i James Remar. Scenariusz napisał Charles Shyer wraz z Davidem Goldenem i debiutującą w tej roli Rebeccą Connor. Shyer stanął także za kamerą. Fabuła Dziennika Noel opiera się na pierwszej części bestsellerowej serii powieści Richarda Paula Evansa. Jeśli film odniesie sukces to możliwe, iż czekają nas jego sequele.

Premiera filmu na Netflix już 24 listopada.

Źrodło: Netflix, Collider