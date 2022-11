Player szykuje spin-off serialu "Skazana" 0

Już w przyszłym roku biblioteka serwisu Player.pl poszerzy się o spin-off serialu Skazana. Produkcja otrzymała tytuł Pati i opowie ona historię Patrycji Cichy zanim ta trafiła do więzienia.

fragment plakatu promującego serial ''Skazana''

"Pati", w którą wciela się Aleksandra Adamska to koleżanka Alicji Mazur spod celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów Skazanej. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Wkrótce użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia.

Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na "Pati" spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.

W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawią się też między innymi Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter i Magdalena Walach. Premiera 6-odcinkowej produkcji planowana jest na 2023 rok.

Projekt Pati od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami serialu Skazana. Za reżyserię odpowiada Bartek Ignaciuk, a za zdjęcia Klaudiusz Dwulit.

Już 15 listopada w Playerze zadebiutuje drugi sezon Skazanej.

Źrodło: TVN