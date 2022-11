Zdradzono tytuł pierwszego odcinka finałowego sezonu ''Stranger Things'' 0

Wczoraj odbył się Dzień Stranger Things. Z tej okazji twórcy serialu postanowili wyjawić fanom serialu tytuł jaki nosić będzie pierwszy odcinek piątej serii, która z przytupem zakończy wieloletnią historię.

fragment plakatu promującego serial ''Stranger Things''

Odcinek wyjdzie jako Chapter One: The Crawl. Jego scenarzystami są bracia Duffer, twórcy serialu Stranger Things.

Niestety sam tytuł nie zdradza zbyt wiele z fabuły. Słowo ’’crawl’’ możemy przetłumaczyć jako pełzanie, czołganie. Fani serialu już snują w internecie spekulacje nad temat tego czego słowo to może się tyczyć. Są już trzy teorie. Pierwsza z nich to powrót z Drugiej Strony Eddiego Munsona, którego tragiczną, ale i niezwykle heroiczną śmierć widzieliśmy pod koniec czwartej serii. Fani twierdzą, iż w jakiś sposób wyczołga się on i powróci do prawdziwego Hawkins.

Inni widzowie serialu twierdzą, że to Max powoli ’’pełzając’’ powróci do życia ze śpiączki w jaką wpędziła ją Jedenastka ratując jej życie po ataku Vecny.

Trzecią teorią najbardziej pesymistyczną jest odniesienie do ’’wpełznięcia’’ Vency do Hawkins.

Któraś z tych teorii jest Wam bliska? Czy macie może swoją?

Obecnie piąty sezon jest na etapie prac przedprodukcyjnych. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się na początku przyszłego roku. Premiera finałowego sezonu Stranger Things nie wcześniej niż w 2024 roku.

Źrodło: Twitter