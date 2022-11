"Lunana. Szkoła na końcu świata" - bhutańska produkcja nominowana do Oscara trafi do polskich kin!

Lunana. Szkoła na końcu świata to piękne górskie krajobrazy, muzyka i subtelne poczucie humoru, które na pewno przełożyły się na popularność filmu na całym świecie i pierwszą w historii Bhutanu nominację do Oscara. W sieci pojawił się polski zwiastun do filmu.