Dwayne Johnson i Chris Evans na pierwszym zdjęciu z wysokooktanówki Jake'a Kasdana 0

Rozpoczęły się prace na planie wysokobudżetowego, pełnego akcji i gwiazd ekranu filmu Amazona ogłoszonego wcześniej jako Red One. Zrezygnowano jednak z tego tytułu. Nowy nie został jeszcze podany.

W ramach udowodnienia początku prac na planie, w sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie, na którym widzimy dwójkę głównych bohaterów – Dwayne'a Johnsona i Chrisa Evansa. Sugerując się widocznym tłem stoją oni w sklepie ustrojonym bożonarodzeniowo.

Podano także nazwiska dwójki nowych aktorów, którzy dołączyli do obsady. To J.K. Simmons i Bonnie Hunt. Otrzymali oni role odpowiednio Świętego Mikołaja i Pani Mikołajowej. Dołączyli oni do wcześniej ogłoszonych: Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis i Wesley Kimmel.

Za reżyserię i produkcję filmu odpowie Jake Kasdan, który ponownie po dwóch filmach z serii ’’Jumanji’’ spotka się na planie z Dwayne Johnsonem. Scenariusz do filmu pisze Chris Morgan opierając się na historii wymyślonej przez Hirama Garcię.

Fabularne szczegóły produkcji trzymane są w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że ma to być wysokobudżetowa, pełna akcji komedia przygodowa, która przeniesie nas w różne zakątki kuli ziemskiej. Kasdan ma nadzieję, że film ten zapoczątkuje nowe uniwersum.

Źrodło: Instagram