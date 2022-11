Disney planuje serial o słynnym archeologu i poszukiwaczu przygód 0

Tak, tak dobrze myślicie – to Indiana Jones ma być bohaterem serialu nad którym rozmyślają osoby odpowiedzialne za treści trafiające na platformę Disney+.

''Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki''

Po sukcesie seriali rozgrywających się w świecie '’Gwiezdnych wojen'’, nic dziwnego, że Disney postanowił wziąć się za kolejną przynoszącą wielkie dochody franczyzę. Tym bardziej, iż w przyszłym roku do kin wejdzie ostatni z pełnometrażowych filmów z Harrisonem Fordem w roli głównej.

Tak naprawdę o projekcie tym na razie nic nie wiemy. Jest pomysł na taki serial, jednak obecnie nie ma jeszcze on nawet zarysu fabuły. Przedstawiciele Disney’a i Lucasfilm dopiero rozpoczną rozmowy z potencjalnymi kandydatami na scenarzystów. Jeśli koncepcja któregoś z nich na serial przypadnie im do gustu, to możliwe, iż projekt otrzyma zielone światło.

Nie byłby to pierwszy raz kiedy Indiana Jones stałby się bohaterem serialu. W latach 90. powstały Kroniki młodego Indiany Jonesa. Serial doczekał się dwóch sezonów, a każdy jego odcinek przybliżał nam niesamowitą i fascynującą przygodę jaką za młodych czasów przeżył tytułowy bohater.

Źrodło: Variety