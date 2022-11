Netflix zekranizuje nową powieść Kōtarō Isaki - w rolach głównych Anne Hathaway i Salma Hayek 0

Niedawno w kinach mogliśmy oglądać Bullet Train, film luźno inspirowany poprzednią powieścią Kōtarō Isaka – '’Maria Beetle''. Kolejna jego książka ’'Seesaw Monster’’ zostanie zekranizowana dla Netflix, który to nabył już prawa do dzieła japońskiego pisarza.

Salma Hayek, film ''Bodyguard i żona zawodowca''

Znane są już odtwórczynie głównych ról w produkcji. To popularne hollywoodzkie aktorki – Anne Hathaway i Salma Hayek. Niestety, ale nie wiemy w jakie role wcielą się obie panie. Fabuła filmu trzymana jest bowiem w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że będzie to komedia akcji o dwóch rywalkach, które zmuszone zostaną do współpracy ze sobą.

Zaadaptowaniem treści powieści na filmowy scenariusz zajmie się Olivia Milch. Wśród producentów widnieją odtwórczynie głównych ról, a także Akiva Goldsman, Gregory Lessans oraz Jonathan Rice.

Źrodło: Deadline