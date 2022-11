Aktorka ujawniła, że jej marzeniem jest wcielić się w Britney Spears w biografii słynnej piosenkarki. Być może jeśli kiedyś jakieś studio zdecyduje się zrealizować takową to wezmą Bobby Brown pod uwagę.

Bobby Brown zapytana jaki związek czuje z piosenkarką, powiedziała:

Jej historia współbrzmi z tym co czuje. Dorastanie na oczach opinii publicznej, oglądanie siebie w telewizji, udzialanie wywiadów. Mam to samo. Utożsamiam się z nią. Mamy dużo wspólnych doświadczeń. Obie dorastałyśmy jako osoby znane i dlatego myślę, że mogłabym opowiedzieć jej historię we właściwy sposób, ale tylko jej.