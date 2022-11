Padł ostatni klaps na planie serialu ''Sługa Narodu'' 0

Po ponad trzech miesiącach prac, na planie serialu Sługa Narodu padł ostatni klaps. Miało to miejsce wczoraj, tj. 8 listopada.

Zdjęcia do polskiej wersji produkcji, która była wielkim przebojem ukraińskiej telewizji, zakończyły się wczoraj z kilkudniowym poślizgiem spowodowanym chorobą Marcina Hycnara, odtwórcy tytułowej roli. Jak mówi producentka Małgorzata Pach-Galik, ostatni klaps padł na planie w Pałacu Jakuba Hertza w Łodzi. Zabytkowy budynek grał siedzibę poprzedniego prezydenta, z której rezygnuje Ignacy Konieczny.

Już rozpoczęły się pierwsze prace postprodukcyjne. Niestety, ale data premiery serialu nie została jeszcze podana. Wiadomo, że trafi on do serwisu Polsat Box Go.

Ukraiński Sługa narodu to obraz, w którym niespodziewanie fabuła splotła się z prawdziwym życiem. Grający głównego bohatera Wołodymyr Zełenski przestał się w niego wcielać po trzech sezonach produkcji, kiedy sam – podobnie jak grany przez niego Wasilij Pietrowicz Gołoborodko – został prezydentem.

W nowego prezydenta Ignacego Koniecznego wciela się Marcin Hycnar. Ignacy to 36-letni rozwodnik, intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, lubiany nauczyciel i porządny człowiek. Gdy zostaje prezydentem, odrzuca wszelkie przywileje i wygody, i nadal do pracy dojeżdża rowerem.

Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński. Produkcją serialu zajęła się firma Polot Media, która prawa do polskiej wersji kupiła ponad dwa lata temu.

Źrodło: Press