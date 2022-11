Święty Mikołaj bohaterem slashera - oto zwiastun ''Christmas Bloody Christmas'' 0

RLJE Films prezentuje zwiastun świątecznego slashera z Świętym Mikołajem w roli głównej. Produkcja należy raczej do tych niskobudżetowych, lecz lubianych przez widzów na co wskazują kasowe wyniki.

Film nosi tytuł Christmas Bloody Christmas. Jego fabuła jak to zwykle bywa w wypadku slasherów, nie jest zbyt skomplikowana. Akcja rozegra się w wigilijny wieczór. Główna bohaterka Tori Tooms, to młoda dziewczyna, która chce się po prostu upić i dobrze bawić. Na jej drodze staje jednak mechaniczny Święty Mikołaj z pobliskiego sklepu z zabawkami. Robot jak się okazuje zwariował i pragnie wymordować wszystkie żyjące osoby. Wpada on w szał zabijania, a przeszkodzić mu w realizacji planu może oczywiście tylko Tori, która stoczy z nim decydującą bitwę.

Za reżyserię i scenariusz tego slashera odpowiada Joe Begos. W filmie występują Riley Dandy jako Tori, Sam Delich jako Robbie, Jonah Ray Rodrigues jako Jay, Dora Madison, Jeremy Gardner jako oficer Smith, Jeff Daniel Phillips jako szeryf Monroe i Abraham Benrubi jako Święty Mikołaj.

Christmas Bloody Christmas zadebiutuje w kinach i na platformie Shudder już 9 grudnia.

Źrodło: ComingSoon