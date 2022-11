''I Wanna Dance With Somebody'' - zwiastun biograficznego filmu o Whitney Houston 0

Sony Pictures prezentuje pełny zwiastun biograficznego dramatu I Wanna Dance With Somebody, który opowie o życiu i twórczości legendarnej piosenkarki Whitney Houston. W głównej roli Naomi Ackie.

fragment plakatu promującego film ''I Wanna Dance With Somebody''

Film przybliży nam ważne aspekty życia i kariery Houston, w tym jej wielką sławę, skomplikowane relacje z ojcem, romans z Bobby Brownem oraz to co po sobie zostawiła.

I Wanna Dance With Somebody to triumfalna celebracja niezrównanej Whitney Houston. To pozbawiony wszelkich ograniczeń portret niesamowicie złożonej kobiety, która z chórzystki wyrosła na największą gwiazdę muzyki pop i R&B przełomu wieków. Według Księgi rekordów Guinnessa jest ona najczęściej nagradzaną artystką muzyczną w dziejach.

Tytuł filmu to również tytuł jednej z jej ikonicznych piosenek. Produkcję wyreżyserował Kasi Lemmons. Pracował on na scenariuszu autorstwa Anthony'ego McCartena, scenarzysty Bohemian Rhapsody. W obsadzie oprócz wspomnianej Ackie znajdują się Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams i Clarke Peters.

Premiera filmu 26 grudnia.

Naomi Ackie na swoim dotychczasowym koncie ma występ m.in. w dramacie Lady M. oraz w ostatniej części filmowego cyklu – Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Źrodło: ComingSoon