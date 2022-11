Reżyser nowej ''Suspirii'' chciałby zrealizować remake ''Mumii'' 0

Reżyser Suspirii Luca Guadagnino w trakcie jednego z wywiadów zdradził jaki ma plan na przyszłość. Bardzo chciałby zrobić niesamowicie przerażający remake ’’Mumii’’.

Guadagnino jest obecnie w trakcie promowania swojego najnowszego filmu Do ostatniej kości. Właśnie w trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu Collider, Guadagnino zapytany o film jaki najbardziej pragnąłby przerobić w najbliższym czasie, odpowiedział, że to Mumia. Zapytany dlaczego, oto co odpowiedział:

Mumia to zgniłe ciało w zgniłych bandażach, więc to co jest w środku jest równie interesujące jak to co na zewnątrz. To powinno być bardziej przerażające, wręcz śmiertelne. To powinien być nie film stawiający na kasowość i akcję, a z dużą głębią i bardzo przerażający.

Zgadzacie się z nim?

’’Mumie’’ z Brendanem Fraserem miały w sobie ten odpowiedni klimat i nutę dobrego humoru. Remake zaś z 2017 roku z Tomem Cruisem poszedł całkowicie w akcję i przygodę, co nie przypadło widzom do gustu i odbiło się na kasowych wynikach. Możliwe, iż wersja Guadagnino na nowo przywróciłaby tą serię do łask. Patrząc na to co filmowiec ten zrobił z ’’Suspirią’’ jest na to wielka szansa. Tylko czy Guadagnino spełni swoje marzenia? Tego na razie nie wiadomo.

