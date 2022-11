Netflix prezentuje nowy zwiastun serialu ''Wiedźmin: Rodowód krwi'' 0

Netflix zaprezentował nam nową zapowiedź serialu należącego do uniwersum ’’Wiedźmina’’. Zobaczcie jak prezentuje się Wiedźmin: Rodowód krwi.

''Wiedźmin: Rodowód krwi''

Akcja serialu Wiedźmin: Rodowód krwi rozgrywa się w erze elfów, czyli 1200 lat przed przygodami Geralta, Yennefer i Ciri. Serial opowiada zapomnianą historię o stworzeniu prototypowego wiedźmina i wydarzeniach poprzedzających Koniunkcję Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.

Główni bohaterowie serialu to Éile i Fjall oraz Scían. W Éile i Fjall wcielają się Sophia Brown i Laurence O'Fuarain. To wiking i wojowniczka, oboje odseparowani od swoich klanów. W Scían zaś wciela się Michelle Yeoh. To elfka, ostatnia ze swojego rodu idealnie władająca mieczem.

Premiera tego czteroczęściowego prequelu Wiedźmina w serwisie Netflix już 25 grudnia.

Źrodło: Netflix