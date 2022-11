Możliwe, że poznaliśmy oficjalny tytuł sequela ''Godzilla vs. Kong'' 0

Po ponad trzech miesiącach zakończono prace na planie kontynuacji filmu Godzilla vs. Kong. Ekipa i obsada z tej okazji otrzymała wiele gadżetów, które możliwe, iż zdradzają oficjalny tytuł produkcji.

Na opublikowanych tweetach widzimy czapki, koszulki, a na wszystkim napis Godzilla and Kong. Tytuł ten nie znacznie zmienił się w stosunku do pierwszego filmu. Dodanie jednak 'i' zamiast 'kontra' znacząco zmienia relację pomiędzy tytułowymi potworami. Teraz nie będą one już walczyć przeciwko sobie, a ramię w ramię. Tytuł ten idealnie pasowałby do ujawnionego niedawno oficjalnego opisu sequela.

Jak na razie informację tą traktujmy jeszcze jako plotkę. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia od Warner Bros. ani Legendary Entertainment.

Zdjęcia do filmu powstawały w Australii. Jak głosi oficjalny opis sequela wszechmocny Kong i przerażająca Godzilla zmierzą się z kolosalnym, nieznanym zagrożeniem, ukrytym do tej pory w naszym świecie, którego istnienie kwestionuje istnienie tytułowych potworów i ludzi. Film zagłębi się także w historię tytanów, ich pochodzenie oraz tajemnice Wyspy Czaszki. Poznamy także szczegóły mitycznej bitwy, która stworzyła te niezwykłe istoty i na zawsze związała je ze światem ludzi.

Premiera tego wielkiego kinowego widowiska, sequela filmu z 2021 roku, zaplanowana jest na 15 marca 2024 roku.

Źrodło: Twitter