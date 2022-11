''Żółtodzioby'' - film otrzymał sequel. Rachel True powróciła do roli sprzed lat 0

Studio Universal 1440 Entertainment ogłosiło powstanie kontynuacji udanej komedii z 1998 roku Żółtodzioby. Do swojej roli sprzed ponad 20 lat powróciła Rachel True.

True w oryginalnym filmie wcieliła się w Mary Jane Potman. Nie ona jedyna zgodziła się na powrót. W sequelu na ekranie ujrzymy także Harlanda Williamsa, który ponownie portretuje Kenny’ego Davisa.

W obsadzie filmu Żółtodzioby 2 są także Dexter Darden, Moses Storm, Ramona Young, Ash Santos, Joel Courtney i David Koechner. Specjalne występy zaliczyli zaś Frankie Muniz i komik Jeff Ross.

Żółtodzioby to komedia o grupie przyjaciół, których życie opiera się głównie na paleniu marihuany. Jeden z nich trafia do więzienia po tym jak zabił policyjnego konia, a jego kumple próbują znaleźć sposób na uzbieranie pieniędzy na kaucję. Nie mają pojęcia skąd wytrzasnąć 100 tysięcy dolarów. Nagle w ich ręce wpada skradziona marihuana. To dla nich wielka szansa, więc zaczynają nią handlować.

Kontynuacja opowie o synu Thurgooda Jenkinsa zwanego JR i jego przyjaciołach – Milesie i Cori. Tym razem również przyjdzie zebrać im sporą sumę pieniędzy, lecz nie na kaucję, a pogrzeb. Muszą pochować swojego przyjaciela Bruce’a, który zmarł po tym jak wypalił największego jointa na świecie.

Za reżyserię sequela odpowiada Michael Tiddes. Scenariusz napisał Justin Hires. Produkcja kontynuacji została już ukończona. Ekipa pracowała w Baton Rouge w Los Angeles.

Premiera filmu w 2023 roku.

Źrodło: Deadline