Koniec zdjęć do "Pokusy" - nowego filmu reżyserki "Dziewczyn z Dubaju" 0

Zakończyły się zdjęcia do Pokusy, nowego filmu Marii Sadowskiej na podstawie książki Edyty Folwarskiej.

kadr z planu filmu "Pokusa"

Padł ostatni klaps na planie Pokusy. Jest to opowieść śmiało przekraczająca granice i zwiastująca rewolucję obyczajową. Film jest inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami szokującą historią stworzoną przez Edytę Folwarską. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, autorka takich produkcji jak: Dziewczyny z Dubaju oraz Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej.

Fabuła Pokusy została rozszerzona o sceny erotyczne, których w powieści zabrakło. – Książka była dystrybuowana w różnych miejscach, dlatego przeszła przez cenzurę. Większa część scen rozbieranych została więc wycięta. Ale spokojnie, skorzystałam z nich przy pisaniu scenariusza filmu. Ponieważ film rządzi się swoimi prawami, mogłam sobie pozwolić na znacznie więcej – ujawniła Folwarska.

Główną bohaterką jest Inez (w tej roli Helena Englert). To młoda, aspirująca dziennikarka, która marzy o miłości i etacie w prestiżowym wydawnictwie. Gdy już trafi do wyśnionego raju, problemy zaczną się mnożyć. Co więcej, u jej boku pojawi się aż dwóch przystojnych mężczyzn. Obaj tajemniczy i nieobliczalni.

kadr z planu filmu Pokusa

W filmie wystąpią m.in. wspomniana już Helena Englert, a także Piotr Stramowski, Joanna Liszowska, Piotr Głowacki, Klaudia El Dursi, Ola Ciupa, oraz Damian Zduńczyk. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz zna z filmu Dziewczyny z Dubaju. Producentem Pokusy jest Lighcraft. Autorką zdjęć jest Agata Utlińska.

Premiera kinowa filmu zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Źrodło: monolith