Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska w obsadzie nowego komediowego serialu Polsatu ''Rafi''

Na zlecenie Telewizji Polsat powstaje kolejna komediowa produkcja nosząca tytuł Rafi. To współczesny komediodramat z elementami metafizyki oraz wyrazistymi, niebanalnymi bohaterami.

Główny bohater to Rafał Nowak, dla przyjaciół Rafi. To klasyczny lekkoduch. Pewnego dnia zostaje on potrącony przez samochód i… tu jego historia mogłaby się zakończyć, gdyby nie Krystyna, wysłanniczka Nieba, która przedstawia mu propozycję nie do odrzucenia. Czy bohater ma szansę wypełnić ten metafizyczny kontrakt? Czy będzie w stanie naprawić swoje błędy i jednocześnie zmienić życie innych? Czy poza wypełnianiem poleceń „z góry” znajdzie prawdziwą miłość?

Wierzę, że widzowie pokochają lekkoducha Rafiego i będą mu kibicować w jego przemianie mówi Dyrektor Programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew.

Pomysłodawcami produkcji są występujący w głównych rolach Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska, za scenariusz odpowiadają Radosław Figura, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski. Reżyseruje Bartosz Prokopowicz. W obsadzie są także: Danuta Stenka, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki, Tomasz Schuchardt, Piotr Głowacki, Paulina Gałązka oraz Anna Cieślak.

Premiera tego 10-odcinkowego serialu najpierw odbędzie się w serwisie internetowym Polsat Box Go. Następni Rafi trafi na antenę Polsatu. Data debiutu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Polsat