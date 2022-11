Powstanie sequel indyjskiego filmu akcji ''RRR'' 0

W marcu tego roku swoją premierę miał indyjski film akcji RRR. Produkcja zebrała pozytywne opinie i stała się kasowym hitem. Nic więc dziwnego, że szybko zdecydowano się na realizację kontynuacji.

fragment plakatu promującego film ''RRR''

Trwają już prace nad scenariuszem planowanego sequela. Informację tą potwierdził w rozmowie z serwisem Variety reżyser S.S. Rajamouli. Jak twierdzi nad fabułą sequela pracuje jego ojciec – V. Vijayendra Prasad, który współpracował z nim przy każdym jego dziele.

Jak na razie RRR 2 jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, tak więc nie mamy żadnych informacji na temat jego fabuły czy też obsady.

RRR miał najwyższy budżet w historii indyjskiego filmu. Wyniósł on 72 miliony dolarów. Wbrew obawom zyskał on wielkie uznanie za reżyserię, scenariusz i grę aktorską co przyniosło mu dochód z całego świata w kwocie ponad 175 milionów dolarów. Wynik ten stawia RRR na trzecim miejscu na liście najbardziej dochodowych filmów Bollywood.

Fabuła RRR opiera się na historii dwóch autentycznych rewolucjonistów Alluriego Sitaramy Raju i Komarama Bheema. Produkcja w dużej mierze jednak zmienia to co przydarzyło im się naprawdę. Panowie nigdy się nie spotkali. W filmie zaś spotykają się w walce z Imperium Brytyjskim w latach 20. XX wieku i zostają przyjaciółmi, choć mają zupełnie odmienne charaktery.

