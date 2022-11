Oficjalny zwiastun ''Magic Mike’s Last Dance'' 0

Studio Warner Bros. opublikowało pierwszy zwiastun trzeciego filmu z serii '’Magic Mike'’. Ta muzyczna trylogia zapoczątkowana została w 2012 roku.

Magic Mike opowiada o młodych facetach, dla których jedynym sposobem na sowity zarobek w czasach kryzysu jest rozbieranie się przed damską publicznością. Oparty na wspomnieniach jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia Channinga Tatuma, który jako 19-latek dorabiał jako wzięty tancerz erotyczny, film ukazuje przemianę młodego chłopaka w króla męskiego striptizu.

Trzeci film ukaże nam powrót głównego bohatera Mike’a Lane’a (Tatum) na scenę. Zmuszony jest on podjąć taką decyzję po tym, jak nie powiodła się jego transakcja biznesowa. Mężczyzna jest spłukany, przyjmuje więc ofertę nie do odrzucenua od bogatej bywalczyni salonów (w tej roli Salma Hayek), która ma swój własny plan na Mike’a. Jak się okaże ma on wyszkolić nową grupę gorących tancerzy.

Za kamerą stanął reżyser jedynki – Steven Soderbergh. Pracował on na scenariuszu Reid Carolin. Jak na razie Channing Tatum to jedyny potwierdzony członek obsady, który powraca do swojej roli. Wystąpił on w obu poprzednich filmach.

Magic Mike’s Last Dance pierwotnie trafić miał wyłącznie na platformę HBO Max. Decyzję tą jednak zmieniono i produkcja pojawi się także w kinach. Data jej premiery to 10 luty 2023 rok.

Dwa poprzednie filmy Magic Mike i Magic Mike XXL zarobiły na całym świecie aż 286 milionów dolarów, przy łącznym budżecie wynoszącym niecałe 20 milionów.

Źrodło: ComingSoon