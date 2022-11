Francis Lawrence zdradza plan na kontynuację ''Constantine'' - ma być brutalnie 0

O planowanej kontynuacji filmu Constantine z 2005 roku słychać już od dłuższego czasu. Niedawno jednak studio Warner Bros. Pictures oficjalnie dało produkcji zielone światło na realizację. Za kamerą stanie reżyser oryginalnego filmu, który zdradza jaki plan ma na kontynuację.

Keanu Reeves i reżyser Francis Lawrence ponownie łączą siły, aby jeszcze raz przywrócić do żywych Johna Constantine’a. Tym razem jednak jak zapowiada drugi z wspomnianych panów będzie o wiele brutalniej i bardziej przerażająco.

Lawrence chce zrealizować prawdziwy film należący do kategorii R. Wynika to z frustracji i zawodu jaki miał przy pierwszej produkcji. Także spodziewać możemy się naprawdę mocnego i należącego do typowego horroru sequela.

Przy pierwszej części przestrzegaliśmy głównej zasady Warner Bros. głoszącej, iż film ma należeć do kategorii PG-13. Stosowaliśmy się do niej pod względem przemocy, krwi, języka i seksualności. Finalnie jednak komisja dała nam kategorię R. Bardzo się zawiodłem i tego żałuje, bowiem końcowo powstał film z oceną R, który tak naprawdę jest filmem PG-13. Gdybym od razu wiedział, że ’’Constantine’’ dostanie taką kategorię to zrobiłbym ten film o wiele bardziej przerażającym i z większą brutalnością powiedział Lawrence.

Fabuła sequela nie jest znana. Akiva Goldsman napisze scenariusz do niego i wyprodukuje go wraz z J.J. Abramsem i Hannah Minghellą z Bad Robot.

