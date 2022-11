Emocjonalny zwiastun nowego filmu Sama Mendesa ''Imperium światła'' 0

Studio Searchlight Pictures zaprezentowało drugi zwiastun nadchodzącego nowego filmu Sama Mendesa. Produkcja nosi tytuł Imperium światła.

fragment plakatu promującego film ''Imperium światła''

Sam Mendes to ceniony w filmowym świecie reżyser, wielokrotnie nagradzany za swoje dzieła. Może pochwalić się on realizacją takich produkcji jak 1917 czy Droga do szczęścia. W swoim portfolio ma także reżyserię dwóch filmów o agencie Jej Królewskiej Mości – Jamesie Bondzie. To Skyfall i Spectre.

Akcja filmu Imperium światła rozgrywa się w latach 80. ubiegłego wieku w nadmorskim miasteczku na południu Anglii w obliczu niepokojów społecznych charakterystycznych dla tego okresu. To właśnie w tym miejscu rozegra się wielka miłosna historia, a w tle zobaczymy piękne, stare kino.

Hilary to kobieta z trudną przeszłością i niezbyt stateczną teraźniejszością. Często uczęszcza do starego kina, które staje się jej drugim domem. Stephen to mężczyzna otrzymujący pracę w tym miejscu. Oboje niespodziewanie razem odnajdują uzdrawiającą moc filmów, muzyki i społeczności, a także miłości.

W obsadzie Olivia Colman jako Hilary, Colin Firth, Toby Jones, Sara Stewart, Micheal Ward jako Stephen, Tom Brooke, Hannah Onslow, Mark Goldthorp oraz Tom Brooke. Zdjęcia kręcono w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii.

Imperium światła trafi do kin 9 grudnia. Polska premiera 3 marca 2023 roku.

Źrodło: Searchlight Pictures