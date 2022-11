Kevin Smith chciałby realizacji sequela ''Czerwonego stanu'' 0

Kevin Smith, reżyser i scenarzysta thrillera Czerwony stan z 2011 roku wyraził wielką chęć realizacji sequela tej udanej produkcji. Swoje plany zdradził on w trakcie promocji trzeciego filmu z serii ’’’Clerks’’.

Smith ujawnił, iż studio Lionsgate, które pracowało przy realizacji zarówno Czerwonego stanu, jak i Clerks III, podjęło z nim rozmowę na temat potencjalnego sequela. Włodarze wytwórni zapytali się Smitha, czy jeśli zdecydują się dać projektowi zielone światło to czy zaangażuje się on w niego. Nie dostali odmownej odpowiedzi.

Rozmowa ta jak podkreśla Smith nie była zobowiązująca. Obecnie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych potwierdzeń co do realizacji sequela. Skoro jednak przedstawiciele studia sami wyrazili zainteresowanie nim, to szansa na jego powstanie rośnie, a chęć powrotu Smitha za stery jest dodatkowym plusem dla projektu.

Fabuła Czerwonego stanu jest luźno inspirowana postacią kontrowersyjnego kaznodziei Freda Phelpsa z Kansas. Akcja filmu rozgrywa się na amerykańskiej prowincji. Grupa nastolatków otrzymuje internetowe zaproszenie do uprawiania seksu. Napaleni zgadzają się przyjechać do miasteczka Cooper’s Dell. Tam jednak czeka na nich koszmarny świat pastora Abina Coopera żądzącego sektą kierującą się fundamentalizmem.

