Powstanie kolejny film z cyklu "Pamiętnik księżniczki"

Disney potwierdził informację na temat kontynuacji kultowej komedii z Anne Hathaway w roli głównej.

mat. prasowe, Walt Disney Pictures

Wczoraj "The Hollywood Reporter" ogłosił, że Aadrita Mukerji pracuje nad scenariuszem do trzeciej części z serii "Pamiętnik Księżniczki". Oznacza to, iż do każdego filmu scenariusz tworzyła inna osoba. Przy pierwszej części pracowała Gina Wendkos, natomiast przy drugiej Shonda Rhimes. Producentką najnowszego filmu jest Debra Martin Chase, która piastowała to stanowisko przy dwóch poprzednich produkcjach.

Anne Hathaway — czy zagra w filmie?

Amerykańska aktorka nie potwierdziła jeszcze swojego udziału w komedii, natomiast wyraziła swoje głębokie poparcie dla powstania kolejnej części filmu o Mii Thermopolis. Niepewny jest także powrót Julie Andrews (odgrywającej rolę królowej Clarisse Renaldi).

mat. prasowe, Walt Disney Pictures

"Pamiętnik księżniczki" – kasowy hit

Pierwsza część komedii została wypuszczona na ekrany ponad dwie dekady temu. Historia amerykańskiej nastolatki, która dowiedziała się, że została mianowana następczynią tronu królestwa Genowii, przyciągnęła przed ekrany widzów na całym świecie. Nic dziwnego, że po trzech latach zdecydowano się na zrealizowanie kontynuacji – Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny. Za reżyserię obu filmów odpowiedzialny był nieżyjący już Garry Marshall (Pretty Woman, Uciekająca Panna Młoda).

