Cailee Spaeny gwiazdą nowego filmu Fede Álvareza 0

Fede Alvarez, uznany urugwajski filmowiec pracuje nad swoim kolejnym dziełem. Będzie to film noszący tytuł Alien. Obecnie trwają castingi mające wyłonić aktorkę, która wcieli się w główną rolę. Zaawansowane rozmowy w tej sprawie prowadzi już Cailee Spaeny.

Cailee Spaeny, ''Pacific Rim: Rebelia''

Spaeny kojarzyć możecie z serialu Mare z Easttown oraz komedii To już koniec. Jak na razie nie znane są żadne fabularne szczegóły tej produkcji, tym samym nie wiemy o jaką rolę stara się aktorka. Jedyne co zdradzono, to że na drodze bohaterów staną kultowi obcy z kosmosu znani jako Ksenomorfi.

Nowy film Alvareza wyprodukowany zostanie przez Scotta Free oraz wytwórnie 20th Century, która to w przyszłym roku ma w planach początek zdjęć.

Fede Alvarez ma na swoim koncie kilka naprawdę dobrych filmów. Wśród nich wyróżnić możemy Martwe zło, Nie oddychaj czy Dziewczyna w sieci pająka.

Źrodło: Deadline