Will Smith w doskonałym zwiastunie dramatu ''Wyzwolenie'' 0

Will Smith w zupełnie innej roli niż dotychczas. Aktor w filmie Wyzwolenie wciela się w zbiegłego niewolnika, który dla rodziny i wolności zrobi wszystko. Dzieło to powstaje dla platformy Apple TV+, która wypuściła właśnie nowy zwiastun tej produkcji.

Will Smith wciela się w postać Petera, niewolnika pracującego na plantacji bawełny w Luizjanie, któremu udaje się uciec. W trakcie swojej podróży na północ, gdzie ma zamiar dołączyć do armii Unii, musi uciekać przed rządnymi krwi łowcami oraz walczyć o przetrwanie na niebezpiecznych luizjańskich bagnach. Polega on na swoim sprycie, niezachwianej wierze i niezwykle głębokiej miłości do rodziny. To jest jego siłą.

Wyzwolenie to thriller historyczny oparty na prawdziwej historii Petera. Inspiracją do powstania scenariusza było zdjęcie jego nagich pleców, pokrytych bliznami po brutalnej chłoście.

Opublikowany zwiastun ukazuje nam wielką determinację mężczyzny, który by osiagnąć swoją upragnioną wolność dobrowolnie stawia czoła różnym zagrożeniom.

Reżyserem produkcji jest Antoine Fuqua, który pracował na scenariuszu autorstwa Billa Collage. W obsadzie oprócz Smitha są także Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten i Imani Pullum.

Premiera filmu Wyzwolenie na Apple TV+ już 9 grudnia.

Źrodło: ComingSoon