Ralph Fiennes zainteresowany ponownym sportretowaniem postaci Voldemorta 0

Warner Bros. Discovery cały czas nie podjęło decyzji odnośnie rozszerzenie uniwersum Harry’ego Pottera. Szef wytwórni David Zaslav ostatnio powiedział, że na ten moment nie ma w planach tworzenia kolejnych produkcji osadzonych w tym uniwersum, ale nie wyklucza, że za jakiś czas nie zostanie podpisana nowa umowa z J.K. Rowling.

Ralph Fiennes - "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I"

Spin-off głównej serii, czyli cykl "Fantastyczne zwierzęta" nie spełnił pokładanych nadziei i najprawdopodobniej nie zostanie dokończony przez Warner Bros. Discovery. Pod znakiem zapytania pozostają inne projekty osadzone w czarodziejskich świecie. David Zaslav raz mówi jedno, raz mówi drugie, ale najnowsza narracja jest taka, że chciałby w przyszłości powrócić do Harry’ego Pottera, ponieważ siłą Warner Bros. od zawsze były popularne franczyzy.

Oczywiście taki stan rzeczy nie umknął dziennikarzom oraz gwiazdom serii o młodym czarodzieju. W trakcie nowojorskiej premiery filmu Menu, odtwórca głównej roli, czyli Ralph Fiennes, który w cyklu o Harrym Potterze wcielał się w ikonicznego przeciwnika tytułowego bohatera – Lorda Voldemorta – został zapytany o zainteresowanie powrotem do tej postaci. Brytyjski aktor wyraził chęć ponownego zagrania w magicznym uniwersum i jak sam stwierdził nie ma co do tego wątpliwości.

Ralph Fiennes po raz pierwszy pojawił się jako Ten, którego imienia nie można wymawiać w czwartym filmie o Harrym Potterze, który nosił tytuł Harry Potter i Czara Ognia. Do roli Lorda Voldemorta powrócił jeszcze w trzech innych filmach z kasowego cyklu. Warto również odnotować, ze Fiennes jest aktorem, który bronił J.K. Rowling po jej wypowiedziach w social mediach dotyczących tożsamości płciowej.

A czy Wy chcielibyście powrotu Fiennesa do roli kultowego czarodzieja?

Źrodło: Variety