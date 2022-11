Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Quentin Tarantino ma plan nakręcić serial w przyszłym roku 1

Quentin Tarantino ma plany związane z telewizją. Legendarny filmowiec zamierza w przyszłym roku nakręcić serial składający się z ośmiu odcinków.

Quentin Tarantino - "Grindhouse: Death Proof"

Filmowiec odpowiedzialny za takie klasyki, jak Wściekłe psy czy Pulp Fiction, aktualnie zajęty jest promocją swojej nowej książki zatytułowanej "Cinema Speculation". Quentin Tarantino podzielił się jednak informacją o planach na 2023 rok, w środę wieczorem w trakcie imprezy promocyjnej w Nowym Jorku prowadzanej przez Elvisa Mitchella.

Rozmowa w trakcie nowojorskiego wydarzenia obejmowała wiele tematów, jednak najciekawszą informacją, jaką można było usłyszeć z ust reżysera była zdecydowanie ta związana z planem nakręcenia ośmioodcinkowego serialu w 2023 roku. Niestety Quentin Tarantino nie podzielił się żadnymi szczegółami związanymi z serią.

W trakcie owego spotkania twórca wyjawił również, że jego marzeniem jest zaadaptowanie komiksu "Nick Fury: Sierżant Fury i jego Wyjący Komandosi" (org. "Sgt. Fury and His Howling Commandos). Raczej mało prawdopodobne, aby akurat ten tytuł został zamieniony przez reżysera "movie-link" data-id="261665" href="https://fdb.pl/film/261665-django">*Django* w serial, ale kto wie. Może trwają jakieś tajne rozmowy z Marvel Studios i Disneyem?

Dla samego Quentina Tarantino nie będzie to pierwszyzna, jeśli chodzi o pracę przy produkcji serialowej. Przed laty miał okazję reżyserować chociażby odcinki do takich seriali, jak Ostry dyżur czy CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas. Jego nazwisko łączone było również z serialem Justified: Bez przebaczenia, a on sam przemontował swój film Nienawistna ósemka w czteroodcinkowy miniserial.

Źrodło: Variety