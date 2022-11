Roztańczony Daniel Craig w świetnej reklamie Belvedere Vodka wyreżyserowanej przez Taikę Waititiego 0

Belvedere Vodka zaprezentowało swoją nową reklamę, w której główne skrzypce gra roztańczony Daniel Craig! Dodatkowo smaczku owemu przedsięwzięciu dodaje fakt, iż zostało ono wyreżyserowane przez Taikę Waititiego. Finalny produkt możecie obejrzeć poniżej!

Daniel Craig - "Glass Onion: Film z serii "Na noże""

Reklama zaproponowana przez Belvedere Vodka utrzymana jest w postmodernistycznej, wirusowej estetyce. Odtwórca głównej roli, czyli wspominany we wstępie Daniel Craig przechadza się tanecznym ruchem po eleganckim hotelu w Paryżu. Co ciekawe owa produkcja, za którą odpowiada obecnie jeden z najpopularniejszych hollywoodzkich reżyserów – Taika Waititi – nie tylko może zostać potraktowana, jako reklama zachęcająca do sprzedaży produktu, ale również, jako okno wystawowe dla samego Craiga, który tym występem wykorzystuje reklamę do sprzedaży zmiany własnego wizerunku.

Sama reklama wyreżyserowana przez nowozelandzkiego twórcę jest hołdem dla teledysku Spike'a Jonze'a z 2001 roku, który nakręcił do utworu "Weapon of Choice" Fatboya Slima i Bootsy'ego Collinsa. Wówczas na ekranie główną rolę zagrał Christopher Walken i podobnie, jak Daniel Craig, popisał się niezwykłymi ruchami tanecznymi.

Daniela Craiga już niedługo będziemy mieli okazję podziwiać w kolejnej filmowej roli. Brytyjski aktor jeszcze raz wcieli się w rolę detektywa Benoit Blanca w sequelu filmu Na noże, który nosi tytuł Glass Onion: Film z serii "Na noże". Premiera tego wyczekiwanego kryminalnego widowiska w gwiazdorskiej obsadzie została zaplanowana na 23 grudnia tego roku.

Reżyserem filmu jest Rian Johnson. Produkcja zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix.

Źrodło: Belvedere Vodka