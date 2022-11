''Gamera: Rebirth'' - Netflix zrobi serial o słynnym japońskim potworze 0

Japoński oddział Netflix ogłosił, iż planuje zrealizować projekt o jednym z najsłynniejszych japońskich potworów. Bohaterem produkcji będzie jednak nie Godzilla, a Gamera.

fragment plakatu promującego ''Gamera: Rebirth''

Projekt posiada już swój tytuł. Zadebiutuje on jako Gamera: Rebirth. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze czy w planach giganta streamingowego jest film czy serial. Wraz z tym ogłoszeniem jako potwierdzenie, w sieci zadebiutował pierwszy teaser i plakat produkcji.

Teaser wrzucony został na kanał poświęcony anime, stąd sądzimy, iż powstałe dzieło należeć będzie właśnie do tego gatunku.

Twórców produkcji wspiera japoński reżyser Shusuke Kaneko, który w 1995 roku nakręcił film Gamera daikaiju kuchu kessen.

Gamera to obok Godzilli drugi najbardziej znany japoński potwór. Niestety zawsze w jej cieniu. To zmutowany przez wystawienie na działanie broni nuklearnej prehistoryczny żółw, który zieje ogniem i potrafi latać. Zadebiutował w 1965 roku. Wykreowany został jako odpowiedź wytwórni Daiei na cieszące się w tym czasie ogromną popularnością filmy od studia Toho opowiadające o Godzilli. Gamera do tej pory pojawił się łącznie w 12 filmach.

Data premiery produkcji nie jest jeszcze znana.

