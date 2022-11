Chris Hemsworth o swojej przyszłości w MCU 0

Chris Hemsworth od dobrych kilku lat mocno związany jest z MCU. Jako Thor, nordycki bóg piorunów wystąpił w czterech solowych filmach i innych superbohaterskich produkcjach Marvela. W trakcie udzielania jednego z wywiadów aktor zastanawiał się nad swoją przyszłością i nad tym jaki mógłby być ostatni film o Thorze.

''Thor: Miłość i grom''

Czwarty solowy film Thora wyszedł w tym roku. To Thor: Miłość i grom. Marvel Studios ma w planach kręcenie więcej części, jednak jak mówi Hemsworth, zdecyduje się on w nich wystąpić jeśli będzie to 'coś świeżego, wyjątkowego i nieoczekiwanego'. Co aktor miał na myśli nie wiadomo… Wiadomo jednak, że uważa on, iż jego kolejne wcielenie się w Thora w solowym filmie będzie ostatnim.

Czuję, że prawdopodobnie musielibyśmy wtedy zamknąć ten rozdział, gdybym zrobił to ponownie. Byłby to finał. To co mówię nie opiera się na żadnych informacjach, nikt nic mi nie powiedział, nie ma żadnych planów. Wiem jednak, że są narodziny bohatera, jego podróż, a potem śmierć i nie wiem na którym jestem etapie… powiedział Hemsworth.

A Wy jak myślicie?

Thor to obecnie jeden z trzech aktywnych w MCU członków Avengers. Obok niego są jeszcze Hulk i Hawkeye. W najbliższym czasie Hemswortha w tej roli zobaczymy w kolejnych dwóch kontynuacjach serii ’’Avengers’’: Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars.

Czy powstanie kolejny solowy film o nordyckim bogu piorunów, jeszcze nie wiemy. Scena po napisach filmu Thor: Miłość i grom świadczy jakoby miało się tak stać. Czy starcie Thora z Herkulesem będzie właśnie tym decydującym o losach tego boga?

