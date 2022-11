Remake ''Ucieczki z Nowego Jorku'' wyreżyserują twórcy nowego ''Krzyku'' 0

Rozwijany przez 20th Century Studios już od jakiegoś czasu remake brytyjskiego filmu Ucieczka z Nowego Jorku z 1981 roku znalazł wreszcie odpowiednie osoby na stanowisko reżysera. To ludzie tworzący Radio Silence.

Kurt Russell, ''Ucieczka z Nowego Jorku''

W skład tej reżyserskiej grupy wchodzą Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett i Chad Villella. Prowadzą oni obecnie ostatnie rozmowy dotyczące objęcia stanowiska.

Radio Silence na swoim koncie ma głównie pracę nad filmami należącymi do gatunku horroru. Spod jego skrzydeł wyszła Zabawa w pochowanego, tegoroczny Krzyk oraz Diabelskie nasienie. Odpowiada także za kolejną, szóstą już część Krzyku, do której niedawno zakończono zdjęcia.

W projekt jako producent wykonawczy zaangażowany jest John Carpenter, reżyser oryginalnego filmu. Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty. Neil Cross, który pierwotnie zaangażowany został na to stanowisko, zrezygnował z funkcji już jakiś czas temu. Podobnie jak Robert Rodriguez mający stanąć za kamerą.

Przypominamy fabułę oryginalnego filmu:

Jest rok 1997. Przestępczość w Stanach Zjednoczonych nasiliła się tak bardzo, że z części miasta Nowy Jork utworzono potężne więzienie dla najgroźniejszych kryminalistów. Na tym właśnie terenie, w wyniku ataku terrorystycznego, rozbija się Air Force One z prezydentem na pokładzie. Snake Plissken (Kurt Russell), człowiek na bakier z prawem, były bohater wojenny, ma przedostać się do więzienia i w przeciągu 24 godzin znaleźć i wydostać głowę państwa z opresji. W zamian za to zyskać ma wolność i oczyszczenie z wszelkich zarzutów.

Źrodło: Deadline