Channing Tatum znalazł swój kolejny projekt - to nowy film Davida Leitcha 0

Po występie w finałowej trzeciej części filmu Magic Mike, Channing Tatum znalazł kolejny projekt, w którym wystąpi w roli głównej. Aktor otrzymał angaż w nowym filmie Davida Leitcha.

Channing Tatum, ''Pies''

Najnowsze dzieło Leitcha nosi tytuł Red Shirt i będzie szpiegowskim thrillerem. Scenariusz filmu pisze Simon Kinberg, pracujący przy '’X-Menie'’.

Niestety, ale szczegóły fabularne nie zostały zdradzone. Tym samym nie wiemy w jaką rolę wcieli się Tatum. Jedyne co udało nam się ustalić, to że Red Shirt ma być '’nowym podejściem do Jamesa Bonda'’. Według twórców produkcji ma ona mieć na tyle duży potencjał, aby stać się franczyzą. Czyżby agent 007 miał mieć konkurencję?

Film wyprodukują Leitch i Kelly McCormick dla 87 North, Tatum dla Free Association i Kinberg dla Genre Films. Obecnie trwają poszukiwania wytwórni, która zajmie się produkcją.

Ostatnim filmem Leitcha jest Bullet Train. Wcześniej wyreżyserował on m.in. kolejną część '’Szybkich i wściekłych'’ – Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, drugi film z serii Deadpool oraz typowy akcyjniak Atomic Blonde. Wszystkie te filmy zostały uznane przez widzów i krytyków.

Tatuma w najbliższym czasie oprócz w Magic Mike’u, będziemy mogli zobaczyć w Project Artemis Grega Berlantiego i Pussy Island, będącym pełnometrażowym debiutem reżyserskim Zoe Kravitz.

Źrodło: Deadline