Nicholas Cage w westernie - zobacz zwiastun ''The Old Way''

Nicholas Cage ostatnio ma dobrą passę. W przeciągu dwóch lat wystąpił w dwóch dobrze ocenionych filmach – Świnia i Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Czy nadchodzący z jego udziałem western również okaże się dobrą produkcją? Oceńcie sami oglądając wypuszczony do sieci zwiastun The Old Way.

fragment plakatu promującego film ''The Old Way''

Dla Cage’a to pierwszy western w jego karierze. Aktor wciela się w rewolwerowca Coltona Briggsa, który niegdyś nieczuły na nic, z czasem stał się szanowanym i bardzo rodzinnym człowiekiem. Kiedy pewien banita wraz ze swoim gangiem narażają Coltona i jego rodzinę na niebezpieczeństwo, mężczyzna zmuszony jest ponownie chwycić za broń. W obronie rodziny nieoczekiwanie pomoże mu jego 12-letnia córka. Jak się okazuje napad na Coltona i jego rodzinę nie jest dziełem przypadku. Coltona dogoniła przeszłość. Atakujący go pragnie zemsty za śmierć ojca.

The Old Way wyreżyserował Brett Donowho. Pracował on na scenariuszu autorstwa Carla W. Lucasa. W obsadzie filmu oprócz Cage’a znajdują się także Ryan Kiera Armstrong jako córka głównego bohatera, Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy i Shiloh Fernandez.

Oprócz zwiastuna w sieci pojawił się także nowy plakat filmu. Możecie zobaczyć go poniżej.

The Old Way ukaże się na ekranach wybranych kin już 6 stycznia 2023 roku. Tydzień później, 13 stycznia film trafi na VOD.

Źrodło: ComingSoon