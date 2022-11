Nowe zdjęcia z filmu ''Indiana Jones 5'' 0

Na pierwszy zwiastun filmu Indiana Jones 5 musimy jeszcze chwilę zaczekać. Jego emisja ma odbywać się przed seansami drugiego ’’Avatara’’. Teraz jednak dzięki magazynowi Empire możemy zobaczyć jak na kolejnych zdjęciach z produkcji prezentują się główni bohaterowie.

''Indiana Jones i Świątynia Zagłady''

Harrison Ford jako Indiana Jones znajdzie się na okładce styczniowego wydania magazynu. Tak oto będzie się ona prezentować:

A oto zdjęcia, na których widzimy Harrisona Forda jako tytułowego Indianę Jonesa, Madsa Mikkelsena jako złoczyńcę imieniem Voller – możemy się domyślać, że mocno zajdzie za skórę naszemu poszukiwaczowi przygód oraz Boyda Holbrooka w roli Klabbera.

Niestety, ale w dalszym ciągu fabularne szczegóły piątej i ostatniej części z serii nie są znane. Jedyne co zdradzono to, że akcja filmu rozegra się pod koniec lat 60. XX wieku oraz to, że prawdopodobnie Indiana na nowo będzie musiał stawić czoła swoim największym wrogom – nazistom.

W obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones i Antonio Banderas. Za kamerą stanął James Mangold, który przejął to stanowisko od Stevena Spielberga.

Premiera filmu zaplanowana jest na 30 czerwca 2023 roku.

Źrodło: empireonline.com