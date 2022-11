Nie żyje Jason David Frank, aktor znany z roli Białego Wojownika w "Power Rangers" 0

Nie żyje Jason David Frank, amerykański aktor najbardziej znany z serialu Power Rangers. Miał 49 lat.

Jason David Frank

W sobotę w wieku 49 lat zmarł amerykański aktor Jason David Frank. Śmierć mężczyzny potwierdził jego trener sztuk walki Mike Bronzolouis. W mediach nie podano przyczyny śmierci aktora, aczkolwiek nieoficjalnie mówi się o samobójstwie. W oświadczeniu rodzina prosi o zachowanie spokoju i danie czasu na przygotowania do pogrzebu oraz żałobę.

Jason David Frank to aktor, który dla wielu osób urodzonych w latach 80. i 90. pozostanie prawdziwą ikoną i wspomnieniem dzieciństwa. To właśnie on wcielał się w postać ulubieńca fanów serialu Power Rangers – Tommy’ego Olivera, znanego jako Biały Wojownik. Pierwotnie otrzymał angaż tylko w 14 odcinkach, jednak zyskał tak wielką przychylność fanów, że twórcy dodali go stałej obsady i oficjalnie stał się szóstym Wojownikiem Mocy.

W ostatnich latach Jason David Frank aktywnie promował franczyzę "Power Rangers". Bywał również regularnym uczestnikiem różnego rodzaju konwentów komiksowych oraz pracował, jako ekspert od mieszanych sztuk walki, które także uprawiał.

Źrodło: Facebook