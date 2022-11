Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ismael Cruz Cordova liczy na jeszcze większą różnorodność obsady aktorskiej 2. sezonu "Władcy Pierścieni" 0

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy nie do końca spełnił oczekiwania fanów na świecie i wzbudził wiele kontrowersji. Pomimo tego Amazon nie ma zamiaru rezygnować z produkcji.

Ismael Cruz Cordova - "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Twórcy serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy byli atakowani przez pewną część fanów oraz widzów z powodu decyzji obsadowych, wiele z nieprzychylnych komentarzy dotyczyło różnorodności. Pomimo tego jedna z gwiazd serii – Ismael Cruz Cordova ma nadzieję, ze w 2. sezonie będzie jej jeszcze więcej.

Myślę, że to początek. Myślę, że bylibyśmy niedbali, gdybyśmy na tym poprzestali. Jest w tym tyle pozytywnych rzeczy, ludzi przebierających się za Arondira, okazujących miłość, tworzących fanarty i mówiących: "Jesteśmy tutaj dla was, widzimy krytykę, ale zalejemy wasze skrzynki pozytywnością". To zmieniło historię i stoi za tym duże grono ludzi.

W 2. sezonie serii Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ponownie zobaczymy wielu aktorów w swoich rolach, jednak nie jest tajemnicą, ze twórcy wprowadzą do Środziemia kolejne postacie. Dlatego też potrzebne będą nowe angaże, co oczywiście da spore pole do popisu w kwestii castingu.

Pierwszy sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy można oglądać na platformie streamingowej Amazon Prime Video.

Źrodło: Variety