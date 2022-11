Szykuje się powrót króla. Bob Iger ponownie prezesem Disneya 0

Bob Iger powraca po rocznej emeryturze na stanowisko szefa The Walt Disney Company. Zgodził się pełnić tę funkcję przez najbliższe dwa lata.

W The Walt Disney Company doszło do przetasowań na wysokim stanowisku. Bob Chapek zdecydował się podać do dymisji rezygnując tym samym z bycia prezesem jednej z najbardziej znanych korporacji na świecie. Jego miejsce zajmie doskonale znany fanom Walta Disneya Bob Iger, który będzie pełnił funkcję szefa przez kolejne dwa lata.

Jestem głęboko zaszczycony, że poproszono mnie o ponowne przewodzenie temu niezwykłemu zespołowi, z jasną misją skupioną na kreatywnej doskonałości, aby inspirować pokolenia poprzez niezrównane i odważne historie.

oświadczył Bob Iger

Co ciekawe Bob Iger nie tylko będzie zarządzał The Walt Disney Company, ale dostał też zadanie znalezienia odpowiedniego następcy. Dotychczasowy szef, czyli Bob Chapek nie cieszył się dobrą opinią wśród fanów Disneya oraz współpracowników.

To właśnie pod jego rządami doszło do kontrowersji związanych z Czarną Wdową i Scarlett Johansson, to również on jest odpowiedzialny za bezpośrednie wprowadzenie animacji Pixara na platformę Disney+ bez premiery kinowej, a także znaczącą podwyżkę cen w parkach Disneya, która wywołała wściekłość odwiedzających.

Jeśli chodzi o Igera to jest znany z kierowania przejęciami takich marek jak Pixar, Marvel Entertainment i Lucasfilm, nie wspominając już o fuzji Disneya z 20th Century Fox. Przewodził także przełomowym zmianom w parkach Disneya, w tym uruchomieniu Galaxy’s Edge, Pandory i Avengers Campus.

Źrodło: Comicbookmovie