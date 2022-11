Bruce Campbell w kolejnym świątecznym filmie od Hallmark Channel 0

Bruce Campbell w ubiegłym roku wystąpił w świątecznej komedii od Hallmark Channel noszącej tytuł One December Night. Produkcja zyskała uznanie widzów i krytyków. Stacja więc postanowiła do kolejnego filmu w podobnej tematyce również zatrudnić Campbella.

fragment plakatu promującego film ''My Southern Family Christmas''

W tym roku aktora tego, którego większość z Was z pewnością nie kojarzy raczej z atmosferą świąt, a raczej jako Asha z produkcji o demonach budzonych przez tajemniczą księgę, oglądać będziecie mogli w filmie My Southern Family Christmas.

Campbell wciela się w dziennikarza, który wreszcie ma szansę poznać swojego biologicznego ojca. Co lepsze ten może nigdy nie dowiedzieć się kim postać Campbella jest dla niego. Spędzając jednak czas z ojcem i jego rodziną, mężczyzna zda sobie sprawę z wielu naprawdę ważnych rzeczy dotyczących rodziny. Na koniec bohater Campbella będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję – czy ujawnić swoją tożsamość ojcu czy nie? Jeśli to zrobi, to prawdopodobnie już na zawsze odmieni rodzinne święta.

Oto zwiastun filmu oraz promujący go plakat:

W obsadzie tej świątecznej komedii znajdują się także Jaicy Elliot, Ryan Rottman, Moira Kelly i Brian McNamara.

Premiera filmu na kanale Hallmark już w ten czwartek, tj. 24 listopada.

Źrodło: Bloody Disgusting