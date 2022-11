Nicolas Cage w ostatnim czasie kręci filmy na potęgę. W najbliższym czasie zobaczymy go w westernie The Old Way, gdzie broni swoją rodzinę oraz jako Draculę w Renfield. Na tym jednak nie koniec. Aktor dostał także angaż w filmie o przetrwaniu Sand and Stones. Właśnie ogłoszono kolejne nazwiska jakie dołączono do listy płac.