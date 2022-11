''Indiana Jones 5'' - pierwsze spojrzenie na postać Phoebe Waller-Bridge 0

Promocja piątego filmu z serii '’Indiana Jones'’ rusza w najlepsze. Zaledwie dwa dni temu na pierwszych fotografiach podziwiać mogliśmy część głównych bohaterów. Zabrakło jednak postaci, w którą wciela się Phoebe Waller-Bridge. Magazyn Empire szybko naprawił to niedopatrzenie.

Poniżej możecie zobaczyć jak aktorka znana z serialu Fleabag prezentuje się jako Helena, chrześniaczka Indiany Jonesa granego po raz kolejny przez Harrisona Forda.

Waller-Bridge swoją bohaterkę nazywa '’cudem i tajemnicą'’, reżyser filmu James Mangold zaś opisuje Helenę jako uroczą dziewczynę z sąsiedztwa, która jest naciągaczką, czego nikt by się po niej nie spodziewał. Ford zaś uważa ją za pionierkę etycznej księgowości. To wszystko co wiemy o tej tajemniczej bohaterce.

Niestety, ale w dalszym ciągu fabularne szczegóły piątej i ostatniej części z serii nie są znane. Jedyne co zdradzono to, że akcja filmu rozegra się pod koniec lat 60. XX wieku oraz to, że prawdopodobnie Indiana na nowo będzie musiał stawić czoła swoim największym wrogom – nazistom. Odkryje on, iż brali oni udział w tworzeniu programu NASA.

W obsadzie są także Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones i Antonio Banderas. Za kamerą stanął James Mangold, który przejął to stanowisko od Stevena Spielberga.

Premiera filmu zaplanowana jest na 30 czerwca 2023 roku.

Źrodło: Collider