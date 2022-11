"Kierunek: Księżyc!" - magiczna podróż z głosami Katarzyny Cichopek i Cezarego Pazury 0

Czarodziejska opowieść o kosmicznej przygodzie – Kierunek: Księżyc!, na ekrany trafi już 2 grudnia.

To nowa, animowana odsłona klasycznego utworu dziecięcej fantastyki autorstwa Gerdta Bernharda von Bassewitz-Hohenluckowa. W polskiej wersji językowej filmu usłyszymy głosy znakomitych polskich aktorów. W prawdziwie gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Cezary Pazura i Katarzyna Cichopek.

O swym bohaterze, Żukosławie, tak mówi Cezary Pazura:

To żuk o cechach ludzkich, jak w każdej bajce. Szuka swojej żony, którą zagubił gdzieś w zawierusze dziwnych, niesamowitych historii.

Pazura już jako bardzo młody aktor zdobywał doświadczenie w dubbingu:

Pamiętam mój pierwszy dubbing podkładałem głos do kreskówki, gdzie byłem koszem na śmieci. Potem byłem lampą, a dopiero później dostałem żywego człowieka – narysowanego, ale człowieka. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło w moim podejściu do dubbingu. Mam duży dystans do moich poprzednich dokonań. Za każdym razem moja rola jest – mam takie wrażenie – debiutem. Bierze się z trzewi, z wnętrza, z emocji, którą trzeba w sobie wywołać, stojąc przed małym ekranem i mając do dyspozycji pulpit, na którym znajduje się tekst. Najważniejsze, żeby nie tracić radości tworzenia. Żeby nie zepsuć tego, co jest. A jest pięknie.

Nocna Wróżka, w którą wciela się Katarzyna Cichopek, to królowa. Aktorka zdradza, że Nocna Wróżka rządzi swymi poddanymi, lecz jest przy tym zapominalska, śmieszna i często, choć chce pomóc, różnie to wychodzi. Cichopek przyznaje, że to jej pierwsza tak duża rola w dubbingu. Podczas pracy aktorka gestykulowała razem ze swoją postacią:

Robiłam dokładnie to, co ona, oczywiście nie latałam, choć żałuję – bardzo bym chciała. Natomiast wszystkie jej gesty, jej mimika, jej spojrzenia, jej grymasy na twarzy przekładały się na mnie.

Według Katarzyny Cichopek, Kierunek: Księżyc! to film zabawny, ale i mądry:

Jest to piękny, przygodowy film dla dzieci, film, który pokazuje siłę przyjaźni i walkę dobra ze złem.

Czasami lepiej posłuchać młodszej siostry! Pewnej nocy Piotrek odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała pomóc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu robaczkowi, panu Żukosławowi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, chłopiec nie ma wyjścia – musi udać się za nią na Księżyc. Podczas tej nieprawdopodobnej wyprawy połączy swe siły ze strzegącym dziecięcych snów Piaskunem, weźmie udział w kosmicznym wyścigu po Drodze Mlecznej i poprosi o wsparcie Nocną Wróżkę. Zanim Piotrek odnajdzie Anię, czeka go mnóstwo przygód. Niekiedy starszy brat może mieć większą moc niż niejeden superbohater.

Kierunek: Księżyc! w kinach od 2 grudnia!

Źrodło: Forum Film Poland