"Avatar: Istota wody" jest tak drogim filmem, że aby wyjść na zero musi... 0

Walt Disney pokazał dzisiaj światu nowy zwiastun widowiska Avatar: Istota wody. Zapowiedź możecie oczywiście znaleźć na naszym portalu. W tym artykule skupimy się jednak na innej rzeczy.

"Avatar: Istota wody"

Szacuje się, że budżet filmu Avatar: Istota wody wynosi 250 mln dolarów, aczkolwiek James Cameron nie chce podać dokładnej kwoty, jaką trzeba było zapłacić za produkcję sequela najbardziej dochodowego filmu w dziejach kina. Według samego reżysera realizacja tego filmu to "najgorszy przypadek biznesowy w historii kina". Dlaczego? Według Camerona, aby jego najnowsze dzieło wyszło na zero musi zostać trzecim lub czwartym najbardziej dochodowym filmem w historii, aby uznać go za rentowny.

Na szczycie listy najbardziej dochodowych filmów znajduje się Avatar (2,9 mld dolarów), następne w kolejce są Avengers: Koniec gry (2,7 mld dolarów) oraz Titanic (2,1 mld dolarów). Według Camerona, aby Avatar: Istota wody mógł wyjść na zero, musi wyprzedzić Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy (2,07 miliarda dolarów) lub Avengers: Wojna bez granic (2,05 dolara). miliardów), czyli odpowiednio czwarty i piąty tytuł w zestawieniu.

Do tej pory tylko tych pięć filmów przekroczyło próg 2 mld dolarów. Tym samym Avatar: Istota wody musi dołączyć do tego grona, jeśli chce wyjść na zero!

