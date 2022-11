Jeden z dyrektorów pracujących wówczas w wytwórni Foxa chciał, aby Avatar został skrócony. Na to nie zgodził się jednak sam James Cameron, który wspomina owe spotkanie:

Powiedziałem coś, czego nigdy nie powiedziałem nikomu innemu w branży: "Myślę, że ten film zarobi wszystkie pieprzone pieniądze, a kiedy do tego dojdzie, to będzie już za późno, abyś pokochał ten film. Czas, abyś pokochał ten film, jest dzisiaj. Więc nie proszę cię, żebyś powiedział coś, czego nie czujesz, ale po prostu wiedz, że zawsze będę to wiedział, bez względu na to, jak bardzo pochlebiasz filmowi w przyszłości, kiedy zarobi te pieniądze". Dokładnie tak powiedziałem – WSZYSTKIE PIENIĄDZE – nie ich część, wszystkie pieprzone pieniądze. "Nie możesz do mnie wrócić, komplementować, udawać kumpla i powiedzieć: zobacz co osiągnęliśmy". W tym konkretnym momencie ten dyrektor strasznie się zezłościł i mnie wkurzył. Kazałem mu wypieralać z mojego biura. I tak też zrobił.*