Czy można przedawkować wodę? Tajemnica śmierci Bruce`a Lee 0

Od śmierci legendarnego mistrza sztuk walki minęło 50 lat. Do tej pory pojawiło się wiele hipotez dotyczących przedwczesnego odejścia aktora. Najnowsze badanie hiszpańskich naukowców rzuca nowe światło na przyczynę śmieci Bruce`a Lee

mat. prasowe, Warner Bros

Bruce Lee zmarł 20 lipca 1973 roku w Hongkongu. Według ustaleń przyczyną zgonu miał być obrzęk mózgu. Grupa specjalistów od nerek z Hiszpanii przeprowadziła badania, w których przestawiła swoją teorię śmierci aktora. Wyniki zostały opublikowane w Clinical Kidney Journal w grudniu 2022 roku.

Bruce Lee — wyjaśniona zagadka śmierci

W nowym artykule naukowym badacze sugerują, iż śmierć aktora spowodowana była poprzez jego niezdolność nerek do wydalania nadmiaru wody. Bruce Lee mógł umrzeć w wyniku hiponatremii, czyli obecności niskiego stężenia sodu we krwi. Do zgonu mistrza sztuk walki przyczyniła się również jego skłonność do korzystania z używek. Zażywanie wzmagającej pragnienie marihuany, leków przeciwbólowych i uspokajających oraz alkoholu zakłócały pracę nerek 32- latka. Narządy Lee nie mogły poradzić sobie nawet z normalnymi ilościami płynów. Warto również dodać, że dieta aktora składała się głównie z soków.

mat. prasowe, Golden Harvest

W podsumowaniu artykułu można przeczytać:

Postawiliśmy hipotezę, że Bruce Lee zmarł z powodu określonej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania wystarczającej ilości wody, aby utrzymać homeostazę wody (…) może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i śmierci w ciągu kilku godzin, jeśli nadmiernemu spożyciu wody nie towarzyszy wydalanie wody z moczem

Biorąc pod uwagę, że hiponatremia występuje często, stwierdza się ją nawet u 40% hospitalizowanych i może spowodować śmierć z powodu nadmiernego spożycia wody nawet u młodych, zdrowych osób, istnieje potrzeba szerszego rozpowszechnienia koncepcji, że nadmierne spożycie wody może zabić

Źrodło: variety.com